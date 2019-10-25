內會正副主席仍懸空　大會辯論致謝議案延期

立法會內務委員會今午(25日)召開第4次會議，繼續討論選舉正副主席，但直至會議結束時，仍然未能選出正副主席。對於有議員在會上提到行政管理委員會的事宜，內委會秘書回應指，行管會的任期為一年，上年度的任期於今日屆滿，需要在內會上選出新成員，而且因未有新成員，故行管會會議未能召開和處理事項。

民主派議員在開會前夕繼續去信內會和行政管理委員會，就立法會保安安排、使用的武力準則等反映意見，並在會上提出。爭取連任內會主席的議員李慧琼表示，會上已用逾10小時討論，但仍未決定選舉論壇事宜，又認為保安問題與選舉無關，不應該繼續討論。但負責主持選舉的議員郭榮鏗認為，內會正副主席為行管會的當然成員，不少議員未能掌握行管會的運作，故希望取得相關資料，解決資訊不平衡的情況。

立法會秘書處回應查詢指，根據《立法會行政管理委員會條例》，行管會的成員包括立法會主席、內會主席和副主席三名當然成員。由於內會尚未選出本年度會期的正副主席，現任內會正副主席繼續在任，若遇有突發情況，秘書處會徵詢行管會主席，及另外兩名當然成員的意見。

另外，立法會主席梁君彥今午去信全體議員，指由於內會仍未選出正、副主席，因此未能處理施政報告致謝議案的辯論安排，因此決定將原定於下月13日、14日和15日舉行的施政報告議案辯論改期，並回復至為期兩天的立法會例行會議，至於最新的辯論日期將待選出內會正副主席後決定。