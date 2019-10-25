2500元學津恒常化　期望每年11月逐步發放

施政報告提出為日校學生提供每人2500港元津貼，並由2020/21學年起將津貼恒常化。教育局文件顯示，局方會透過學校派發申請表格及核實學生身份，申請人亦可從網上下載申請表，政府會透過銀行轉帳向家長發放津貼，局方期望可於財委會通過審批後約6星期開始接受申請，並於收到申請後約6星期開始逐步發放。

教育局提交立法會教育事務委員會文件顯示，所有在香港就讀於提供本地或非本地課程的中學日校、小學和特殊學校及幼稚園的學生，皆可獲有關津貼，不設資產審查，但不包括夜校生、自修生、持學生簽證來港就學及持「行街紙」學生，預計全港約有90萬名學生受惠，涉及約22.5億港元。

教育局將調撥現有資源，聘請約30名非公務員合約及退休後服務合約計劃員工，負責發展相關資訊科技系統及處理財務事宜，以及設立一個新辦事處處理2019/20學年的申請及相關事宜，例如審批申請、與學校及申請人聯絡、發放津貼、處理查詢。津貼在2020/21學年恒常化後，局方會於每年9月底透過學校邀請家長申請，並期望由每年11月開始逐步發放津貼。