與壹傳媒錢債爭拗不斷　勤力國際在台被判還8708萬港元

壹傳媒黎智英與前發行商岑德強互轟及互指對方欠債，雙方早前在台灣對簿公堂。長期負責台灣《蘋果日報》總經銷業務的勤力國際股份有限公司，傳因財務困難，累計拖欠該報逾3億新台幣款項，台灣《蘋果日報》今年1月終止雙方合作，復向台北地方法院提告，追討3.46億元新台幣(約8708萬港元)，台北地方法院今日(25日)裁定勤力國際需償還欠款。

由岑德強創辦的勤力國際股份有限公司，早於90年代已開始與壹傳媒在香港合作，後來攜手進軍台灣，雙方近年卻先後在港台兩地爆出債務糾紛。台灣《蘋果日報》今年初終止雙方合作及興訟後，岑德強曾於多份報章刊聲明反擊，批評黎智英和壹傳媒「從無提及，給回我四分一投資金額」，又相信「天眼昭昭，好人及壞人必有報應。」

岑德強其後又再度發炮，炮轟遭黎智英「蝦足28年」，指對方曾承諾向其公司入股的25%，有關款項至今未兌現。岑當時又自揭與黎「反目」原因，是與2014年佔中立場不同有關，直指與商業糾紛無關。

雙方在香港也有財務糾紛，壹傳媒旗下4份刊物今年初亦分別於高等法院和區域法院入稟，指前發行商勤力德書報有限公司違反協議，追討共逾4000萬港元。