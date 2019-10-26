修例風波：警員被冒名借貸叫外賣　午夜凶鈴逼搬家

修例風波以來一直有警務人員聲稱被「起底」報復，其姓名、地址、電話及家人資料等在網上廣泛流傳，結果被人用作向銀行和財務公司借貸、捐贈器官、買外賣、餐廳訂位，甚至收到陰司紙、恐嚇字句及午夜凶「鈴」，需搬屋及為子女轉校避禍。個人資料私隱專員公署接獲投訴，曾有七成二以上的受害者為警員，迄今五人被捕及一人被控。

私隱署截至本月廿一日，就各類「起底」及網絡欺凌共接獲及主動發現的個案多達二千六百八十三宗，所涉網上社交平台及討論區共有十三個，而連結方面則有二千一百四十五條。其中在六月十四日至八月廿八日收到的七百六十八宗個案，有七成二為警員。而直至本周一，警方已拘捕五名涉嫌違反《個人資料（私隱）條例》的人士，較早前亦檢控一名男子涉嫌於網上不當地公開他人的個人資料。

消息指，警員遭起底的情況自六月開始，最初是在網上公開警員和其家人相片及電話滋擾，後來變本加厲，以警員的個人資料借錢、叫外賣，甚至捐贈器官，直至有關部門致電事主確認始揭發。香港警察員佐級協會主席林志偉較早前指，前線人員反映擔心家人受騷擾，甚至有個案中警務人員子女的相片都遭人放上網，形容情況「令人心寒」。