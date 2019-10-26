修例風波：警稱豁免　禁令未見　傳媒危險

律政司司長及警務處處長入稟高院，要求禁制對警員及家屬起底的行為。

高等法院昨批出的臨時禁制令，禁止透過互聯網及社交網站上載警員及其家屬的個人資料作「起底」等行為，雖然警方聲稱傳媒可獲豁免，但有律師及學者均表明，禁制令並無寫明傳媒可獲豁免，傳媒隨時會墮入法律陷阱，認為文件應修訂，清晰列明豁免範圍。

身兼大律師的立法會議員陳淑莊表示，目前禁制令的範圍相當闊，完全沒有寫明豁免範圍，即使警方聲稱傳媒可獲豁免，傳媒仍等同無保障，隨時可被追究。她認為，禁制令文件並非一時三刻寫出，若當中內容有問題，需要加入豁免，必須修訂至清晰為止。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，若連相片亦被列入禁制範圍內，將會對傳媒工作有影響，現時有關禁制令無寫明傳媒會獲豁免，即使警方聲稱會豁免傳媒，亦難以給予傳媒信心，既然禁制令的目的是針對向警務人員起底的「黑衣人」，而非針對記者，就應該盡快在禁制令中補充有關豁免，以免令傳媒擔心墮入法律陷阱。

資訊科技界立法會議員莫乃光認為，禁制令非常不合理，律政司應向公眾解釋為何現行法例不足以管制有關起底情況，批評律政司的解決方法不成比例和不尋常，此舉影響深遠，假如要保護警員及其家屬的個人資料，亦應同時涵蓋所有人。

本身是法律學者的立法會議員梁美芬則認為，臨時禁制令合理，近月警員和其家屬被起底的情況嚴重，當中有人擔心生命受威脅，相信禁制令能起阻嚇力。被問到會否影響新聞自由，梁認為禁制令未有仔細規範，如有合理辯解，相信法庭能公正處理。