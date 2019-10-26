東網透視：外國人情迷中國功夫　組團訪港學習詠春

以功夫及詠春拳為題材的電影上映後，都會吸引不少3分鐘熱度的功夫迷學武，但功夫熱在一些外國人心目中從沒減退。約20名意大利人專誠來港跟隨詠春師傅習武，部分人更拜師，建立長久師徒關係。詠春師傅劉功成指外籍學員很誠心及守中國禮節，比一些港生更尊師重道。外籍徒弟稱，學詠春原為個人興趣，現想將所學帶回家鄉，向外國人傳揚中國武術文化。

劉功成是詠春宗師葉問的一代弟子，也是葉問國術總會主席，自上世紀70年代已招收學生，學生及徒弟不分國籍及膚色，至今累積了約2000名外籍學生，最多人來自意大利，其次是英國、法國及德國等歐洲國家。約在6年前，有本地旅行社推出專門接待外國遊客的「詠春功夫體驗之旅」，獲劉師傅及其弟子親自教導。不少旅客初體驗紮馬、初級套路「小念頭」及鍛煉攻防的「黐手」後，每年再訪港數天至數周繼續深造、鍛煉。

有華人的地方都認識功夫巨星李小龍，外籍人士也一樣深受他的電影影響，迷上中國功夫。來自意大利西南部撒丁島城市卡利亞里的九名學員本月中組團來港學詠春，當中有父子檔及劉功成師傅3名徒弟，青年學員Matteo在6歲時看過李小龍電影，自此就想學習真正的中國功夫，另一學員Massimo在手臂更紋上李小龍肖像，他12年來港學習詠春後，連續幾年都來港跟劉師傅上課。

部分學員曾在家鄉學詠春，但始終覺得劉師傅的詠春風格最合適自己，故堅持來港學習。Matteo續指，學過後更覺得詠春不簡單，需要經常練習，深化技術。Alessandro示範打木人樁，他表示，未來想將此傳統武術文化帶回家鄉。本港反修例風波持續，旅客不敢來港工作或旅遊，但團隊唯一女將Paola表示，她們學習詠春的「熱誠大於恐懼」，並不害怕來港。學員Marco指已來港7、8次，一直覺得香港很安全，會與其他「師兄弟」一起，確保安全。

劉功成曾派人到德國表演詠春，令更多人認識詠春，而他本身經營賓館，會以相宜價格租床位予外籍學員，每人每晚收費100至200港元，學費則由學員隨意「封利是」。