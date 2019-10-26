探射燈：只懂驅趕清場　問題無法根治

有露宿者在天橋、隧道等「搭屋建村」，令不少市民擔心衞生、治安等問題。

本港露宿者因不同原因只能棲身街頭，露宿在天橋、隧道、公園等公共空間，部分甚至「搭屋建村」，令不少市民擔心帶來衞生、治安等問題。政府不同部門雖多次以聯合行動來「清場」，惟有關注團體批評政府未認清背後原因，只以不同方法留難或驅趕露宿者，根本無法根治問題。

有深水埗地區人士反映，該區露宿者聚居的天橋清場後，部分遷至區內使用率低的公園，或會造成衞生隱患，批評政府未有效處理，使其發展到「覆水難收」的地步。拓展公共空間副秘書長黃佳能表示，部分公園長櫈設置扶手，原意為防止露宿者霸佔空間，但卻帶來反效果，阻礙市民使用體驗，直指並不可取。

有關注團體表示，政府多次驅趕露宿者，其實無助真正解決他們問題，認為若政府認真解決本港住屋需求，並真誠聆聽露宿者的需要，方能真正減少他們露宿的情況。

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