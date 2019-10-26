探射燈：多國訂法例　港援助政策滯後

日本政府2002年頒布了無家者法例，撥款資助收容所和協助他們就業。

據聯合國2005年數據，全球有超過1億名露宿者，即70個人中就有1個無家可歸，露宿者為一個國際議題，本港政府選擇冷處理，但亦有外國政府選擇正面面對。美國紐約政府為無家者提供資助房屋政策；南韓立例保障露宿者；日本政府則資助收容所。立法會議員批評本港相關政策停滯不前，促政府早日研究改善。

紐約現時約有3500名露宿者，根據當地政府現行機制，要求發展商在重建區預留特定比例的土地興建廉租住屋予露宿者，又會提供無家者宿舍，內裏包括輔導及醫療服務，有需要人士最長可居住7年，亦會每年進行研究工作。日本政府2002年頒布無家者法例，撥款資助收容所和協助他們就業；南韓亦已在2011年立例保障露宿者。

立法會議員陳恒鑌指，本港的露宿者政策停留在90年代，未有與時並進，可參考外國的相關政策，惟各地區的露宿者原因不同，最重要是針對本港社會狀況開展研究。他表示，露宿者年輕化絕對值得政府關注，目前本港雖有露宿者之家讓有需要人士入住，惟不排除部分人因規則及難於與人相處而不願意入住。

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