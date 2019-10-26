探射燈：家庭撕裂　入不敷支　年輕露宿者湧現

露宿人口近年持續高企，年輕露宿者上年度更創新高。有年約30歲的無家者，長期「寄宿」快餐店，三餐靠在餐廳內「搵食」；約40歲女露宿者雖有工作，卻無法負擔區內劏房租金，故走上街頭。外展社工指追求個人主義，以及租金昂貴等都是露宿者年輕化的原因。關注團體批評政府最近的施政報告中，未有實施租務管制，露宿者只能繼續露宿！

凌晨時分的九龍灣一間快餐店內，阿斌（化名）瑟縮一角，約30歲的他身穿一件長風褸，右邊一個背包，內有數套衣服，「（出嚟瞓咗）差唔多半年，三餐咪去啲快餐店搵嘢食，之後去圖書館睇吓書，用吓電腦。」父母離異，加上母親逝世後與家人口角，令阿斌離家，他指雖然並無積蓄，惟未有考慮工作，亦未有考慮尋求政府協助。

約40歲的K小姐（化名）則在尖沙咀文化中心露宿，她稱已露宿近1年，白天有時會上班，收入不多，1個月收入不足1萬港元，無力負擔劏房租金。她指現時未有考慮領取綜援，亦不會考慮前往露宿者臨時居所。

有地區更出現在學的無家者，有些還未成年。曾有網民在公園長椅上發現學童因政見問題與家人鬧翻，變得無家可歸。東網記者日前在油尖旺區亦發現，有青少年凌晨3、4時仍流連於舊樓樓梯、快餐店外。香港社區組織協會社區組織幹事吳衛東表示，近月曾在快餐店遇上類似情況，「一對情侶，問佢哋係咪學生，佢哋點頭，話自己冇屋企返，估計同最近嘅社會事件有關。」有社工組織透露因應近期社會氣氛，已增加資源在深宵服務上，有需要時會安排對象入住危機住宿中心，亦會安排社工跟進。

根據社署資料顯示，2018至2019年度有29名29歲或以下的露宿者，年齡介乎30至49歲則有409人，為自2011至2012年度以來最高。基督教關懷無家者協會外展社工陳姑娘表示，接觸的30至40歲個案中，多有較高工作能力，但因為租金昂貴，或賭博欠債等而選擇露宿。她又指，新一代追求個人主義，或成家庭成員糾紛的原因。

現時為露宿者提供的宿位只有636個，仍未趕上露宿者數字。雖然關注團體爭取多年，但本港仍未曾成立專責小組制訂「無家者友善政策」。吳衛東批評，最近的施政報告中，未有實施租務管制，租金津貼亦要等至2020年底才會研究，令露宿者只能繼續露宿。

社署發言人指，正資助3間非政府機構營辦露宿者綜合服務隊，提供包括日間及深宵外展探訪、緊急╱短期住宿等服務，同時資助18間綜合青少年服務中心延長服務時間及擴大服務範疇。該署指鑑於有青少年因社會事件影響需要支援，已透過非政府機構提供為期1年「跨區深宵外展服務」，亦會在有需要時提供臨時住宿。

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