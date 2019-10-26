Dr.東：壓力大損健康　日睡6-8小時減風險　

睡眠質素欠佳及睡眠不足會增加患上冠心病的風險！有經常運動、沒吸煙習慣的男子，跑步期間忽現腦出血暈倒，繼而昏迷，最終確診冠心病，源頭竟與生活壓力有關。有心臟科專科醫生表示，壓力影響人的睡眠質素，並牽連心臟健康，睡眠過多或過少同樣有害，提醒市民睡前應保持輕鬆心情，避免上網或打機接觸藍光。

香港人生活急速，壓力難遣，香港心臟專科學院院士郭妙芳表示，港人工時長，下班後又要兼顧家庭、進修等活動，休息時間不足，有人甚至面對失眠。睡眠質素欠佳會帶來短期及長期影響，除了影響集中力及情緒外，長遠更會增加患上慢性疾病的風險。她指出，生活壓力是影響睡眠質素的一個原因，皮質醇分泌及交感神經系統會受影響，壓力亦導致免疫系統功能活躍，令發炎的細胞及因子增加，容易引致血液相關成分發炎，更會令血小板黏性提高，凝血因子變得活躍，加速血液凝固而出現血管栓塞。

她舉例，曾有一名59歲的男病人求診，他是一公司老闆，但生意「一腳踢」，平日不吸煙及有跑步的習慣，有日卻在跑步途中腦出血暈倒，曾昏迷一星期，經檢查後發現該名男患者血壓一直不穩定，屬反應性高血壓，「一時去到200（毫米水銀柱），一時冇事」，該名患者有多達3條血管出現閉塞，後確診冠心病。病人接受俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入手術後，血壓才得以控制。該案例反映人的壓力對健康有極大影響。

郭又指，成年人每日應睡眠6至8小時，有研究顯示，每日睡眠少於5小時會增加患上冠心病的風險，並較睡眠達6至8小時者高出48%。不過，睡眠過多亦要留意，因長期睡眠達9小時以上，亦會增加患冠心病的機會達38%。

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