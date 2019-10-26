網民熱話：送餐被拒開門　外賣仔拍片喪鬧保安

阻人搵食，罪大惡極？近日網上流傳一段短片，一名送餐外賣員疑不滿保安不肯開門，竟發火辱罵保安，引發衝突。保安其後致電控制室求助，網民看後非常無奈：「大家都係打份工....」。

網民Lilian Wong本周三（23日）於Facebook群組分享有關短片。從片中可見，事件起因疑是保安不肯為外賣員開門，引起後者不滿，「我喺出面㩒咗咁X耐你唔開門？」又拍片以粗口喪鬧對方，揚言投訴。過程中保安似亦忍不住挑釁，出口還擊：「唔好影我，機都打爛你！」對方則毫不在乎：「過嚟啊！過嚟啊！」最終保安通知控制室求助，對方竟直接辱罵：「報啊，光頭X」，絲毫不懼。

短片發出後引起網民討論，有人斥外賣員「以為影人就以為自己啱。佢又唔係住客。人哋梗係有權唔開門畀佢」，但隨即有人反駁「唔係住客就唔開？咁住客啲親朋好友唔使去探佢？」有網民則斥保安很多「狗眼看人低」，直言：「如果我係佢，我會直接打畀個客篤個保安出來，等個客罵佢。」

被指是外賣員所屬公司的負責人向東網表示，他們亦是憑網上影片得悉事件，至今仍未收到相關投訴，難以確定該外賣員身份及是否正處理其送餐服務，暫時難以作出跟進。其公司一向有指引，若外賣員未能進入大廈，可直接致電顧客，安排另一個可交收的地方。

網民有話說：

Wolf Man：車手自卑是可以理解的

冰天雪地：唔畀入嚟送個客咪唔好食囉

Mo To：做得呢行大家都遇過唔少保安狗眼看人低㗎啦！特別係啲所謂嘅高尚住宅......

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