介入治療助SEN學生提升自我　顯著降消極情緒

仁濟醫院連同香港大學於2017至2019年進行一項名為「堅正人生」增強特殊教育需要(SEN)學生自我效能感研究計劃，並以「認知行為治療」、「正念瑜伽」及「正向心理學」作為介入手法，助學生提升自我效能感和堅毅力。

院方今(26日)公布研究成果，指應用了三個不同介入法的條件下，參與者都有正向的顯著改善。當中，消極的自動思想出現轉變，能顯著預測降低消極情緒及增加正向情緒。另外，正念注意力和意識的改變有助減少參加者行為問題和增加正向情緒。

研究共訪問130位有特殊教育需要的初中學生，當中有專注力不足、讀寫障礙及身體弱能等學習困難的學生。研究總結6個重要治療成分，以增強有特殊教育需要的青少年，其心理和行為健康並提出建議，包括增強自我意識、給予肯定、參與體驗活動、增強正向情緒、促進合作體驗及建立信心。

香港大學社會工作及社會行政學系教授黃富強表示，SEN學生處理精神健康及情緒方面都有一定困難，如憂鬱和焦慮情緒較多，外化行為較多(如發脾氣)等，故是次研究加入更多互動式的項目。

18歲患語言及讀寫障礙的德德就是其中一位參加者。他指自己參與計劃中的瑜伽活動後，變得開朗，學懂訴說個人情緒，改善了人際關係。社工柯姑娘透露，明顯見到德德減少責備自己，正向情緒增加。