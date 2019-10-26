修例風波：內容涉近日事件　海洋公園節目被指煽動仇恨

網傳有海洋公園顧客近日入園並觀賞表演節目「地獄巨星賀台慶」時，有感節目內容涉及政治及時事話題，質疑節目帶有「煽動仇恨」意味，或對入場觀看表演的小童等觀眾有所影響。公園強調，所有演藝項目以娛樂遊人為目標，並不涉及對任何社會事件之取態，公園尊重和樂於聽取觀眾對演藝節目的不同意見，並會不斷調整演出內容。

網上流傳有海洋公園顧客日前入園觀賞上述的特備節目，發現節目內容多番涉及近日反修例風波相關的話題，亦不時有人於節目期間高呼反修例相關的口號。有網民舉例指，表演內容提及「的士司機撞車死」的言論，或令人聯想至近日有的士疑蓄意剷上行人路撞人，司機被人拖落車圍毆事件。

另外有網民指有觀眾帶同孫女睇騷期間，二人前往台前領取禮物時，遭主持詢問「要唔要搵女」，並叮囑家長小心保護女兒，或令人聯想日前浮屍大海的15歲女學生事件等等。另一例子是表演中有角色聲稱生於7月7日7時，該角色被形容為「惡毒及享有好大權力」，又被咀咒「死後落地獄」，或令觀眾將該角色聯想至以777票當選的特首有關。

東網就上述節目的設計、保安、表演安排，以及有否接獲投訴等方面，向海洋公園作查詢。園方未有正面回應，僅強調海洋公園致力為不同背景、年齡及興趣的遊人締造難忘遊樂體驗，並沒有任何政治取態，而所有演藝項目並不涉及對任何社會事件之取態。

「地獄巨星賀台慶」是海洋公園本年度的哈囉喂特備節目，故事講述一班地獄明星齊賀陰間電視台台慶，當中亦有雜技及空中絲巾舞表演。