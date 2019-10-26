每日一片：卡板飛墮公路？熱心司機落車清路

在公路行車，若有突如其來出現的雜物，危險性較普通馬路更大。近日有貨車司機在公路上，就目擊私家車險剷上路面一塊卡板，目擊事件的貨車司機未有一走了之，反而停車檢走卡板清空路面，行徑非常窩心。

據車Cam片顯示資料可見，事發於昨日(25日)下午約5時，現場是新界環迴公路，正是貨車司機本人的網民Sky Huang在Facebook群組「馬路的事討論區（常理版）」上載兩條影片。首段可見一架黑色私家車沿公路中線行駛時，突然收慢，原來一塊卡板出現在路面，最終私家車要越過卡板才能離開。

另一段片可見，一直跟隨私家車後的事主見狀，亦緩緩將車停下，穿上反光衣落車，將卡板搬起，小心翼翼將卡板放在分隔來回線的花叢位置。事主更發文狠批：「邊個咁冇公德心擺塊卡板喺路中心，好彩唔係電單車，如果係就大鑊！」

網民大讚事主好人好事，並提醒在公路突然停車及落車都要小心，「好心有好報，身為道路使用者應該要一眼關七，做得非常好」。事主隨即回應，「其實都係㗎，當然要睇清楚環境先，中間亦做咗好多小動作」。亦有網民猜測卡板的「來歷」，「九成九係啲夾車飛出嚟！」