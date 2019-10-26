長者與青年做「聲友」　教師創意締造跨世代友誼

香港的教師工作繁重，未必有時間或資源追求個人興趣或夢想。鼓勵教師實現理想的「第三屆教師夢想計劃」今(26日)舉行頒獎禮，共有14名教師的計劃獲撥款贊助，總額約100萬港元，支持他們完成計劃。

獲獎的計劃包括出版、保育、藝術、音樂、甚至戲劇等範疇。其中李灝麟老師打算以資金推行「彼聲戴悦」跨代聆聽計劃，配對65至74歲的「老少將」和高中或大專生，讓他們成為「聲友」，每月圍繞一個正向主題錄製一段5分鐘的聲帶交換收聽，計劃的一年內雙方不見面不直接聯絡，直至計劃結束前一個月才見面，並把聲帶製成光碟，紀念跨世代友誼。李老師指社會常把「老人」與「問題」掛鈎，他希望計劃能改變社會跨代溝通的模式。

在特殊學校任教視覺藝術科的郭燕銘老師連續兩年獲得資助，她推行「愛的圍牆-香港壁畫馬拉松」結合藝術和義工社區活動，上年至今於元朗繪畫33幅壁畫，成功打造「錦田壁畫村」，成為一個地標，現時義工團隊有逾百名成員。明年計劃以「一人一畫一筆」在錦田加繪29幅壁畫，讓市民可透過社交媒體參與繪畫計劃。

教生物科的劉耀琮老師致力海洋保育，他的夢想是建立香港首支由中學生組成的海底清潔潛水隊，與學生同做「海洋拾荒者」，從海洋考察開始，再訓練成為專業潛水員，肩負清理海底垃圾任務。而收集所得的海底垃圾會用以藝術創作，並在學校和社區展出來推廣海洋保育。