政Whats噏：邵家輝郭偉強撤書面質詢　放棄狙擊高官有原因

立法會議員嘅天職係監督政府施政，指定動作係透過發言、提出口頭或書面質詢，甚至係提出無約束力動議，將政府劣政驗屍咁驗，之不過，據立法會最新文件披露下周三(30日)大會只有廿條質詢，即六條口頭質詢及十四條書面質詢，較向來嘅廿二條質詢為少，原來建制派議員郭偉強同批發及零售界議員邵家輝雙雙撤回各自嘅書面質詢，究竟兩人因乜要自我放棄狙擊高官機會呢？

翻查資料，郭偉強嘅書面質詢內容係關於當局嘅鄰舍層面社區發展計劃及鄰里互助計劃，過去三年於支援弱勢社群嘅成效；邵家輝嘅書面質詢係涉及一間國際會計師事務所較早時發表嘅報告，關注政府如何評估同應對今年下半年零售市道情況，包括十月發表嘅施政報告或更早時間推出紓緩措施、會否考慮向全港市民派發本地消費券等。

邵接受查詢時話有關書面質詢原本預計七月上會，依家已經十月底，成個情況都唔同晒，施政報告亦都發表咗；至於佢所屬商界政黨提出向市民派發消費券嘅立場，佢透露依家已改為要求政府向市民派發現金一萬港元，基於未能更改書面質詢嘅內容，只好撤回書面質詢。邵又批評，現時社會狀況令到議會唔能夠正常運作，自己想問嘅嘢又問唔到，審議事項進度又拖慢晒，多項建築工程都受到影響，佢希望呢個局面可以盡快完結喎。

其實近期立法會繼承民間有一股「撤回」風氣，除咗郭邵兩人要主動撤回書面質詢，非建制派議員鄭松泰於本周立法會大會亦打算撤回其口頭質詢，底因係佢不滿政府回覆逃犯條例對香港造成嘅經濟影響問題，將造成亂局嘅責任畀咗示威者，但鄭就冇郭邵兩人咁好彩，一來冇事先撤回，二來當場有多名建制派議員反對撤回質詢，最終由當時在席最資深嘅議員代為提出該項口頭質詢。

話時話，反修例風波持續近五個月，零售餐飲等多個行業叫苦連天，倒閉潮正在上演；至於理應為民發聲嘅立法會，十月復會以來亦未「復常」，導致多名議員想問嘅問題「過晒氣」，甚至係不合時宜，議會內外都亂作一團，呢個係咪大家繼續想見到嘅局面，答案相信不言而喻！