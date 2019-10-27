修例風波：示威者元朗大馬路堵路　警放催淚彈驅散

【00：10】兩名中年男子指有警員無出示委任證，反抗下被帶上警車。現場消息指警員在西堤街施放催淚彈驅散人群。

【00：05】大批防暴警在接近凌晨零時，抵達元朗大馬路近大棠路，呼籲在場人士離開，期間一度舉黑旗警告，並舉起可發射催淚彈的槍戒備，同時清理路障，現場聚集約近200人。

有網民號召昨晚(26日)到元朗集會「塞爆」大馬路，聲援在元朗被捕的示威者。原定集會時間前，大批防暴警察已在大棠路及大馬路交界戒備，並截查街頭賣藝青年。晚上約9時，一名戴口罩男子被防暴警帶走，觸發約50名街坊在行人路上叫口號，不滿警方專捉年輕人，警方一度舉起藍旗，該男子最終獲釋，而大馬路往元朗廣場方向行車線一度被警車及示威者佔領，估計聚集市民逾200人。

其後有兩名男子在福康街互毆，示威者隨即跑至，部分人一度加入「戰團」，但最終在眾人勸喻後分開兩人，防暴警其後到場調查。其中一名事主稱有誤會，以為他叫「警察加油」故打他。

警方其後指晚上有示威者於青山公路元朗段近大棠路一帶聚集，部分人衝出路中心霸佔馬路，呼籲他們立即停止違法行為及離開。其後，有示威者在大馬路置路障，防暴警列陣戒備，有警員大力敲打盾牌威嚇，防暴警其後舉起黑旗，在大棠路亦舉起藍旗，並制服一名男子。

至晚上約10時，防暴警截停一批市民和救護員搜查，部分人沒戴口罩。防暴警和速龍小隊從大馬路衝入內街近裕景坊，再截停市民查身份證，包括在大排檔食飯市民。在晚上近11時，警方表示，聚集於大馬路近大棠路的暴力示威者，於晚上10時許破壞交通燈，並以小巴站牌、雪糕筒等雜物堵塞馬路，警方驅散期間有人向警員投擲玻璃樽，警方再次警告示威者停止違法行為，否則將使用最低相應武力拘捕。

港鐵表示，由於元朗區有公眾活動進行，輕鐵來往元朗至塘坊村站服務暫停，現時614及615線服務暫停，610線服務維持來往屯門碼頭至洪水橋站，751P服務維持來往天逸至天水圍，761P改道不停坑尾村站至元朗站。