荃灣三大屋苑食水驚現黑點　3000戶遭水務署玩殘

荃灣市中心三大屋苑食水出現黑色異物或渾濁不清，居民人心惶惶！祈德尊新邨、荃灣廣場及全·城匯三個屋苑，自上周一(21日)開始，水喉水出現黑點，即使住戶開喉逾一小時，黑點仍源源不絕，由於擔心水質，居民紛棄用水喉水煮食或飲用，料影響近三千戶居民。當區區議員透露，單是祈德尊新邨已接獲百多名街坊投訴水質有異，斥水務署拖延幾日仍未解決問題。水務署表示，上周一曾緊急維修水管，疑水管沉澱物被沖起致食水變黃，已派員沖洗水管及協助管理處沖洗水缸，水辦化驗證實水質安全，適合飲用。

上周一傍晚起，受影響地區居民開始發現有異，居於祈德尊新邨的梁小姐透露，當晚用水時發現有黑點，以為持續開喉會有改善，豈料開喉超過一小時仍有不少黑點，由於不敢用水，近日惟有外出用膳，但擔心附近食肆也有同樣問題，故避免在當區餐廳消費。

據指，水務署在上周三(23日)起安排水車到區內供水，其中一輛水車停泊在祈德尊新邨B座樓下，不斷有街坊前來取水，半個小時共有二十多名街坊攜同水壺及大型膠水樽取水，當中不乏長者。居民王女士用水壺和膠水樽取水，她表示，家中水喉流出的食水有很多黑色雜質，出水又慢，擔心食水不安全，寧願麻煩些到水車取水。

另一街坊張伯指，連續兩日發現食水有異，對水質出現問題感到非常無奈及不安，一日內他已到水車取水三次。區內部分上班族無暇取水，有人購買五公升樽裝水回家洗濯食物及飲用。

當區區議員透露，今次食水受污染事件影響廣泛，單在祈德尊新邨已有百多名街坊反映水質有問題。水務署接報後，有派人抽取水樣本送檢，他說：「最擔心係安全問題，都唔知啲黑色粒粒係咩嚟」。地區人士又稱，上周一已促水務署跟進，並引述水務署回覆，事涉維修食水管而安排副食水管維持食水供應，完成維修後，有居民反映有相關問題，該署正沖洗鄰近屋苑的政府喉管，另已派員協助屋苑管理處沖洗水缸及為居民沖洗水錶。

水務署回覆指，21日下午約2點30分，水務署緊急維修一條位於荃灣照潭徑直徑九百亳米滲漏的主食水鋼管，下午四時完工。期間曾暫停該水管的供水，並操作其他食水管以維持區內食水供應，懷疑有關食水管內水量及水流的改變，沖起了水管內的沉澱物，令荃灣部分地區出現輕微水黃的情況。水務署已沖洗相關食水管，同時派員到受影響屋苑協助管理處沖洗水缸及為用戶沖洗水錶，有關工作已於22日上午完成。其後，該署續收到居民反映食水有黑點，估計與之前一日的維修工程有關，除派水車供水外，也繼續派員協助管理處及居民沖洗供水設施。