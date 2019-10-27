修例風波：僱主節流裁員　全職員工勢危

示威浪潮迫使飲食業「零散化」！除減人工、放無薪假外，有從事飲食業卅年的廚房主管稱，○三年沙士時「三個人做四個人工作」的情景又再湧現，加上僱主為求節流，聘請員工幾乎是「全職免談」，只會聘請兼職，再甚者是連兼職工亦減少工時，直言是次示威「唔會有人有得益」，希望社會盡快重回正軌，讓行家「有工做，有飯開」。

八十年代入行的陳師傅（圓圖）現時是一間中式餐廳的廚房主管，見證香港飲食業的興衰，過去每逢述說行業低潮必數金融風暴、沙士及金融海嘯，惟自反修例風波自今年六月爆發以來，才令他明白何謂「低處未算低」。他指，有餐廳會減少餸菜款式，以避免因客流量少而令食材變壞，惟有關做法實際是惡性循環，「個客來到叫咩都話冇，佢下次都唔來啦，減咗開支同少咗客幫襯，都唔知邊樣着數！」

除節省食材開支外，一人身兼多職自然難以避免，陳師傅指，以其任職的餐廳為例，下月起水吧會由四個人手減至三個，更會裁減兼職的工時，例如由一日六小時，改為四小時，而聘請人手方面亦謝絕全職，轉而聘請兼職為主，「正職要顧福利，兼職可以唔使，慳番一筆。」

餐廳雖努力求存，但仍無法逃過結業厄運。陳續指，本月不少同行均稱任職的餐廳、酒樓因示威影響相繼結業，紛紛打聽何處有空缺招聘，結果杳無音信，「好似我做開間餐廳，附近有兩間（餐廳）都執咗，咁點會仲請人呢？」他直言是次示威沒有贏家，希望社會盡快重回正軌，讓行家「有工做，有飯開」。