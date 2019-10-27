修例風波：示威趕絕旅業　95%旅社難申政府補助

反修例示威摧毀香港旅遊業，中小型旅行社無法受惠政府補貼。政府日前宣布向旅行社提供人頭費補貼，惟有業界人士指，現時無旅客並非旅行社不勤力找客，而是旅客因擔心安全問題不願意來港，又指部分中小型旅行社無法受惠相關補貼措施，建議政府推出現金資助，讓業界有資金交租，解燃眉之急。

為獎勵旅行社吸客，政府提出按人頭資助旅行社，分別向每位入境與出境旅客資助一百廿元及一百元，每間旅行社補貼上限為六萬元，料補貼額涉及約一億元。香港旅遊促進會總幹事崔定邦昨表示，現時旅遊業情況不理想，但並非旅客多與少的問題，而是難以招攬旅客。他指，本港約九成半旅行社均屬中小企，在沒有旅客的情況下難以受惠有關措施，認為政府可向業界提供快速的現金資源紓困，如透過基金撥款等，亦可減免機場稅和暫緩三跑建設費等，增加旅客出境意欲。

與旅遊業唇齒相依的零售業亦大受打擊，有零售業界指，行內不少店舖的生意跌三成，嚴重者更達七、八成，很多商舖更要提早關門，生意受累，認為社會有止暴制亂的必要，商界橫跨各行各業，政治風波打擊生意，打工仔亦受影響。