東方日報A1：暴亂之都　千店末路

反修例風暴拖垮飲食業，廿五萬行內打工仔叫苦連天。有飲食業工會指，反修例風波發生至今四個多月，大批食肆結業，員工被欠薪拖糧、開工不足等投訴個案較往年激增七倍，當中有一半個案更涉及人手密集的酒樓。不過，即使逃過僱主無情刀的打工仔亦不好過，要被迫減薪一成、一人走多店，甚至放逾一個月無薪假。有飲食業代表預料如示威持續，料有逾千間食肆結業，即影響逾萬打工仔生計；有餐飲業商會亦擔心，倘若農曆新年前仍未平息是次風波，擔心行內「最搵錢」的團年飯及春茗時段亦會受拖累，後果不堪設想。

連串的反修例示威自今年六月爆發至今仍未有平息迹象，受影響範圍更由旅遊旺區擴散至全港各地，商戶紛紛拉閘避禍，最終亦難逃結業厄運。飲食業職工總會主席郭宏興指，過去四個月接獲五十至六十宗求助個案，涉及欠薪及開工不足等問題，當中有廿至卅宗求助更涉及酒樓突然結業。他指出今年求助個案，較往年同期激增，當中以四、五十人的中型酒樓最為嚴峻，「一冇生意，就冇現錢，冇資金流就出唔到糧」。

逃過僱主大信封的員工亦不好過，郭續指，有位於銅鑼灣的酒樓近月迫令員工減薪一成，「有酒樓以往每月營業額多達五百萬，最淡時都有三百萬，但依家得番百五萬，你話點做」。他又指有茶餐廳要求員工每日工時由「十變九」，縮短的工時則當假期，即是變相「扣假」，又指有水吧員工在過去四個月中，被迫放長達一個多月無薪假，工會正介入協助。

除減薪、扣假及放無薪假外，郭指有餐廳將員工人手縮半，水吧員工須身兼麵檔，亦有員工一人走幾間分店，實行用到盡。有位於示威重災區彌敦道的酒樓索性周六、日關門，以防示威衝擊，亦有配合港鐵提早收工，九點過後落閘關門，晚市只能做一轉，生意估計大減三分一。

香港餐務管理協會主席梁振華指，在近月示威衝擊下，市民外出晚膳意欲大減，受影響酒樓食肆由示威區蔓延至各區，擔心如今年十二月前仍未平息動亂，酒樓一年內「最搵食」的團年飯及春茗時段將大受影響，情況不堪設想。

立法會飲食界議員張宇人昨在電台節目中預料會有至少三百間食肆結業，形容情況比「沙士」時期更差，更擔心情況持續，最終或有逾千食肆結業，因此他已向財政司司長陳茂波反映，由政府作百分百貸款擔保，令業界可以「出糧」。

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