我有正能量：動人曲目　視障人士學樂器展潛力

有樂團指揮開設盲人樂團，向視障人士提供學習及演奏樂器的機會。

視障與健視人士除視力外，能力上並無差異。然而現實中，不少視障人士因身體缺陷，被人低估其能力，甚至在工作或日常生活中屢遭挫敗，打擊其自信心。有見及此，有樂團指揮開設盲人樂團，向視障人士提供學習及演奏樂器的機會，使之能一展所長，肯定自我價值。

「點解佢哋咁有才華，但個社會就冇嘢幫到佢哋？」杜永政自2016年成立香港盲人管弦樂團（HKBO）以來，培訓了不少極具音樂才華的視障人士成為樂手。他表示，大多數視障人士學習樂器的進度比健視人士為佳，甚至曾有團員學習樂器3個月便演奏出8級水平的曲目，令他驚嘆不已。至今樂團已有32位成員，算是略具規模，杜回想當初成位樂團，其實源於一個意外。

該意外並非發生在杜永政身上，而是他的好友、現時樂團團長張兆龍身上。張本為資訊科技公司老闆，但約8年前因意外失明，無法再經營公司之餘，情緒亦受極大困擾。眼見好友遭受如此巨變而意志消沉，杜便萌生利用自己專長協助友人及其他視障人士的念頭。於是他以自己協助樂團發展的經驗，成立盲人樂團，提供5年免費演奏課程，讓學員學樂器至最高8級水平，並親自擔任指揮。

或許有人會好奇，如何讓視障人士看到指揮。事實上樂團部分團員尚保留小量視力，可以直接看見指揮動作；至於全盲的團員，則會戴上耳機聆聽杜的口述指揮。「好多嘢唔關隻眼事，係自己心態問題，肯努力啲做多啲都一樣可以做到。」負責演奏大提琴的阿珊天生弱視，戴上眼鏡後亦只有常人30%視力，使她做很多事都缺乏自信。但加入樂團後除了學習到樂器演奏，亦在其他團友感染下學懂不過於介意自身的缺陷，性格因此變得更加開朗。

對於團員出現正面改變，杜永政感到欣慰，亦希望樂團能長久運作下去，將來能有視障團員由受助者變成施助者，把學會的音樂知識傳授予一代又一代視障人士，使他們擺脫殘障者只能做低技術工作的宿命。

樂團本月於名為「盟婚雅嫁」的本港首個視障人士集體婚禮中演奏。婚禮上，共14對參加者穿起婚紗禮服，在約400名兒孫、親朋好友及牧師的見證下完成婚禮。眾多對視障夫婦中，有健視與視障人士相愛結合的伴侶，亦有年長的參與者，年紀最大的已近90歲，最長婚齡達60年，是次婚禮正好為其鑽婚作見證。由於這些視障夫婦當年結婚並無舉辦正式或隆重的婚禮，故是次婚禮對他們而言別具意義。

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