探射燈：藥妝店爆結業潮　恐蔓延民生商店

反修例示威持續下，上水藥妝店現執笠潮。上水區向來是水貨活動重鎮，區內滿布藥妝及連鎖護理品商店，惟受到近月社會運動影響，遊客量減少，區內已有多間藥妝店結業，有地產業人士指，區內過往受惠於水貨活動的商戶已陸續結業，現有商戶紛紛要求業主減租，若社會運動持續，另一波結業潮恐隨時殺到。

東網記者早前在新康街、新功街、符興街及龍琛路一帶巡視，發現仍有不少水貨客在街上執行李，但情況已較以往減少，過往幾乎沒有吉舖的區域，現時大約有20間空置待租，其中7間店名前身包含「藥妝」及「美妝」等字眼，另外亦有前身為經營電器業及食肆。

中原工商舖董事總經理潘志明表示，受社會運動影響，北區的遊客減少，以往受惠於水貨客的商戶結業令交吉商舖數量增加，尤其是經營藥妝生意的商店，他表示不少商戶向業主要求減租，減幅達一半租金，最後業主都肯減租逾10%至30%。現時大部分商戶對未來市道持保守至悲觀態度，均縮舖裁員維持經營，若運動持續，聖誕節及農曆新年等黃金檔期亦不敢樂觀，恐怕結業潮會蔓延至其他民生類型商店。

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