探射燈：上網電價存漏洞　業權違規無礙申請

政府去年推出「上網電價」政策，市民或機構安裝太陽能板後，電力公司會以每度電3至5港元回購可再生能源電力，此「商機」去年曾帶動不少村屋或新界農地紛紛安裝，可節省電力開支外，多餘電力亦可賣給電力公司賺錢，有業內人士指政策存有漏洞，就算違反土地用途的建築物亦可借此機會賺錢。

有業內人士表示，安裝太陽能板的技術簡單且危險性低，只要做妥安裝程序便不成問題。他指，即使在違反土地用途放置的貨櫃上安裝太陽能板，因電力公司非政府部門，沒有職權檢視有關建築物的正常用途，故只要該處能夠與電力公司駁電，又符合政策條例，如安裝面積及未超出配額等，便可申請回購電力，明顯存有漏洞。

他估計，上水的「水貨城」有機會一方面違規經營水貨倉，同時出售多餘電力予電力公司，實行「兩邊賺」。但有關人士一旦被政府部門檢控，甚至強行拆卸違規構築物的話，有關投資便會化為烏有。

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