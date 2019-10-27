探射燈：霸官地建倉　水貨黨猖狂

上水新豐路一帶向來是水貨集散地，東網直擊發現，有水貨集團公然霸佔官地，僭建水貨倉違規經營最少3年；附近一幅被打造成「水貨城」的農地，近期更「升呢」，多個違規擺放的貨櫃頂部搭建太陽能板，電力自給自足，水貨客每日絡繹不絕。立法會議員促相關部門盡快取締違規建築物，並加強打擊水貨活動，減少對居民影響。

新豐路一幢舊樓旁的行人路搭建一間平房，門外裝有閉路電視，東網記者從屋外窺探，發現屋內有多人聚集，後門位置則放有多箱貨物，近10名水貨客忙於將貨物放入行李袋或手推車內。從附近高樓視察，該平房由鐵皮搭建，呈長方型，估計面積約500平方呎，屋內存放不少貨物。

記者翻查該地段地圖，發現該構築物早於2017年1月出現，而地政總署證實，該構築物屬未經批租。另外，記者尾隨其中一名水貨客，其行李袋塞滿護膚品及日用品等水貨，然後與家電一同綁於手推車上作掩飾。他乘搭港鐵往羅湖站後，以內地居民通道過關，並在交通樓附近交貨後離去。

此外，附近一幅佔地甚廣的農地，亦放有多個貨櫃屋，東網早年曾報道，該農地違規放置多個貨櫃，闢作「水貨城」，並以貨櫃存貨及在內分發貨物。近日所見情況依舊，水貨城內約10個貨櫃屋更「升呢」，貨櫃屋頂裝上太陽能板，電力實行自給先足，從高位所見，共有約250塊發電板。

港鐵上水站外往彩園邨方向的空地亦同告淪陷。早前政府部門採取聯合行動，一度令水貨活動有所收斂，惟近日已再度重燃，多個水貨集團各佔有利位置，由早到晚不停向水貨客分發貨物，包括奶粉、波鞋、酒類及日用品等。其中3名水貨客攜帶奶粉及日用品，從內地居民通道過關後，將貨物交到交通樓旁邊一幅空地，向貨主收取約50港元酬勞後便離開。

立法會議員陳恒鑌促請地政總署派員調查及作出檢控，以正視聽。他又指，若水貨活動阻街或影響環境衞生，食環署及警方則應加派人員處理，減少對市民影響。

地政總署發言人證實，有關舊樓旁有未經批租的構築物在政府土地，在今年6月張貼告示，要求佔用人停止佔用土地，惟在限期前未有停止，北區地政處將按既定程序採取清拆行動。另外，在新豐路的2幅私人土地，不得搭建未經批准或非已登記寮屋的構築物，北區地政處已向其中1幅私人土地業權人發出警告信，要求糾正，惟警告期屆滿後未獲糾正，於2016年12月已完成「釘契」程序；另一幅私人土地亦有涉嫌違契構築物，正待進一步調查及證實，若證明違規，將按既定程序處理。

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