3日3宗爆自助洗衣店　2賊西環落手事敗速逃

港九一連3日發生自助洗衣店爆竊案！今日(27日)凌晨4時許，西區卑路乍街11號地下一間自助洗衣店，有保安員巡經上址，發現2名男子正在店舖內撬找贖機，當場上前喝止，賊人事敗奪門而逃，繼而登上一輛的士逃去無蹤。警方到場調查，並聯絡店主返回點算有否財物損失。

昨日(26日)清晨5時許，警方接獲途人報案，指大角咀角祥街與中匯街交界，地下一間自助洗衣店內，一部找贖機的鎖頭被撬毀，懷疑遭人爆竊。警員到場後，聯絡負責人返回助查，經點算證實無損失。他表示，該找贖機內有一個存放營業額及用作找贖輔幣的錢兜，但要按動開關掣才可打開；不排除賊人撬開蓋掩後，未能進一步打開錢兜，而事發時，一批紙幣已清走，僅剩輔幣在內，案件列爆竊，交旺角警區刑事調查隊跟進。

前日(25日)清晨相若時間，深水埗大南街358號地下一間24小時營業自助洗衣店，有途人發現上址一片凌亂，懷疑遇竊，隨即報警求助。警員接報到場，並通知負責人返回了解及善後，據悉店內有找贖機遭撬毀，有現金被擸走。該店約於兩個月前亦遭賊人光顧，警方正跟進是否同一幫賊人所為。

此外，8月17日晚上10時許，一名年約20至30歲男子，亦闖入大南街同一間自助洗衣店，以工具試圖撬開錢箱。期間，店舖職員從「天眼」目睹賊人行徑，用內置的廣播系統喝止及報警，賊人見事敗奪門逃去。經負責人點算無財物損失，案件列作盜竊，交由深水埗警區刑事調查隊跟進。