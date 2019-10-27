修例風波：經濟衰退全年或呈負增長　陳茂波籲拒攬炒棄分歧

修例風波未息，導致百業蕭條，餐飲、旅遊及零售業重創。財政司司長陳茂波今(27日)在網誌表示，政府將本周四(31日)公布第3季經濟增長的預先估計數字，預期繼第二季呈按季負增長後，第三季情況持續，意味經濟已步入技術性衰退，且負增長的幅度顯著擴大。他指目前情況還未見起色，看來要達到全年經濟增長在0至1%的預測，存在極大難度，不能排除全年經濟呈負增長的可能性。

陳指，困擾香港的社會風波持續至今已超過4個月，多個行業都為此默默承受着極大代價，他形容香港經濟所受到的打擊是全方位的。出口方面，日前公布的外貿數據顯示，香港9月份商品出口貨值按年跌7.3%，第三季合計跌6.4%，較第二季跌幅擴大了近2個百分點。若按貨量計算，第三季的跌幅料超過7%，是近10年最大的單季跌幅。

旅遊業方面，訪港旅客人次7月份的跌幅是單位數，在8月和9月跌勢轉急，合計跌幅擴大至37%，10月至今情況更惡劣，上半月跌幅擴大至近五成。8月份的酒店房間平均入住率，按年大跌28個百分點，降至66%。9月至10月即使未有正式數字，但業內表示受到的打擊是2003年沙士時期以來最嚴重的，部分受示威活動影響嚴重地區的酒店，入住率更低得驚人。

零售方面，有商舖反映過去數月經常出現被迫半天、甚至全天休業，打工仔也擔心人身安全及交通安排。零售業銷貨量跌幅由7月份的13.1%，擴大至8月份25.3%，是有紀錄以來最大的單月按年跌幅。

陳指，近期中小企信心指數反映企業對前景的悲觀程度，預示情況難言有起色，政府會盡最大努力保住經濟、保住就業，亦會繼續密切監察外圍的經濟狀況和香港的政經情勢，盡力研究進一步的紓緩措施。

他強調，政府推出的支援措施只能稍為減輕相關業界和市民的壓力，要真正治本，始終需要社會各界齊心合力制止暴力、制止對交通基建和針對特定目標商舖、銀行和機構的破壞、制止對持不同意見人士的襲擊、拒絕「攬炒」的執念，讓社會盡快恢復秩序、讓市民回復正常的生活、工商百業正常經營，並為理性對話創造更多空間。香港的社會和經濟都需要喘息療傷、需要重新上路的機會。他呼籲若是真正為香港好的、愛香港這個家園的，要放下分歧，回歸理性對話，共謀出路。