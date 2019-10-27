修例風波：棄傳統拋四方帽會場行畢業禮　科大突改地點惹不滿

香港科技大學下月7日及8日原定於校內香港賽馬會大堂(Atrium)舉行畢業禮，校方日前向畢業生發出電郵，指因交通及安全問題，改於校內另外兩個地點舉行，並將畢業禮分拆為11節進行，惹起學生不滿，懷疑校方欲阻示威。

科大大學畢業典禮委員會在大學網頁上澄清指，鑑於香港目前情況而有機會導致的交通不穩及校園安全問題，因此對畢業生作出有關安排。委員會又指，由於以往畢業禮每次可吸引近6000人參與，亦明白畢業禮對畢業生及其他參加者的重要性，因此努力尋找不同方法令活動在計劃內進行，同時亦要保障畢業生及其他校園使用者的安全。

據悉今次的畢業禮安排包括拆分成11節進行，並於校內何善衡體育館及香港中華廠商聯合會演講廳行禮。

科大學生會昨日(26日)在其專頁指，學生在同學及公眾監禮下於賽馬會大堂高拋四方帽正式畢業乃該校傳統，不能容忍校方在沒合理原因和諮詢下，倉卒在畢業禮舉行前兩周改場地，認為沒重視應屆畢業生的意願，並令人懷疑校方背後動機。學生會呼籲師生及校友參與聯署，要求返回原定地點舉行，並獲承諾畢業禮在民選校董出席見證下舉行。