中風危機意識不足延治　近60%患者錯過治療黃金3小時

香港每年有2.6萬宗中風案例，香港中風學會早前訪問250名到醫院求診的中風病人，發現大部分病人出現中風徵兆時，會延誤前往醫院求診，31%受訪者因為誤以為觀察症狀後會好轉，錯過治療的黃金3小時，僅40%人會立即前往急症室求醫。有市民因延誤診治導致手部活動能力一度受影響。學會認為，政府應成立中風諮詢委員會，協調社會各界進行相關推廣及教育，提升公眾對中風徵兆的警覺性及切勿延誤診治的認知。

調查於前年3月至去年8月進行，250名受訪病人分別來自伊利沙伯醫院及基督教聯合醫院。結果發現，僅42%受訪者會在出現中風徵兆1及3小時內到醫院求醫，惟多達65.2%病人在24小時始到達醫院。問及不立即求醫的原因，31%人冀透過觀察症狀得以好轉，另有14%人會向診所求醫。認識中風治療「黃金3小時」的受訪者約佔51.2%。

任職音樂導師的市民歐先生年僅36歲，去年11月一度出現中風徵兆，包括頭暈、身體無力、口齒不清等，但他誤以為是運動後引起的疲倦及乏力而未有即時求醫，更一度駕車外出，直至翌日情況未有好轉才到醫院求診並確診中風。他其後因延誤治療導致右手無力，影響其音樂工作，沒法如常彈奏結他。幸經3個月的密集治療，身體活動能力得以好轉。

中風學會會長李雷釗指，調查反映市民對中風危機意識明顯不足，結果會導致延誤求診，增加病人殘障及死亡風險，更會嚴重影響病人康復進度，亦會增加照顧者壓力。他強調「中風有得醫，中風要急切去醫」，促請政府成立相關委員會，協調不同專業界別合作，推動全港及持續的中風預防、急救知識的推廣及教育活動。