修例風波：紅磡龍門冰室CCTV曝光　5男持棍錘肆意破壞

不時在網上發表政見的連鎖餐廳「龍門冰室」，其位於紅磡的分店日前遭破壞。餐廳今早(27日)公開事發時閉路電視片段截圖，顯示有5名蒙面男子用鐵錘等工具打爛店內設施，破壞過程約20秒，當時店內有長者食客受驚。

「龍門冰室」今早在Facebook專頁發文，指其電腦部員工已將紅磡分店遭破壞一刻的閉路電視片段修復，並貼出4張閉路電視片段截圖。根據圖片顯示的片段錄影時間，事發一刻為上周四(24日)清晨5時17分25秒，有5名戴口罩及帽的男子闖入店內，紅衣男及其中一名黑衣男掀翻多張桌椅，桌上餐牌及調味料等散落一地，白衣男持鐵錘砸打牆上玻璃，另一名黑衣男手持鐵棍，灰衣男持鐵錘作勢敲打桌面。

當時有白髮翁坐在靠牆邊「卡位」，蒙面男砸打店內設施時，白髮翁連忙站起，嘗試離開該店。圖片顯示，5名蒙面男破壞店內設施約10秒後便開始撤離，期間灰衣男逃出門口時不慎跌倒。

「龍門冰室」表示，圖片內的白髮翁當時在店內等候該店營業。根據網上資料顯示，遭受破壞的分店營業時間為早上6時至晚上12時。