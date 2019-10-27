港故：社會撕裂家人反目　中學老師變身「家庭和事老」

連月以來，不少學生因為反修訂《逃犯條例》而走上街，用不同方式表達不滿。今集的《港。故》嘗試從老師角度，了解這班年輕人到底在想甚麼？

任教通識科十年的周老師(化名)坦言，在這硝煙四起的日子，他花了不少時間在課室以外，透過電話向學生給予情緒支援，「尤其係開學之後，坦坦白白我哋所有老師都放低咗所謂嘅立場，去協助紓緩佢哋(學生)嘅精神壓力。」而他也會在「人鏈活動」中觀察，以確保現場學生的安全。

學生與家人爭執 老師充當和事老

今時今日，反修例風波不止於政治爭拗，撕裂已波及各個家庭。周老師也遇過有學生因政見不同與父母爭執後，有情緒問題而求助，需要他深夜趕到學生家中處理，「其實佢係好愛錫佢嘅父母，佢都明白自己喺意見上一啲好衝動嘅表達可能會傷到佢哋嘅心。」在他的協助下，經歷幾小時傾談，學生和他父母間的火藥味也慢慢減退。

「其實回歸生活，無嘢比親情重要，原來無論係嗰位同學又好，或者佢嘅屋企人又好，大家都係想大家平平安安、安安樂樂咁食餐飯，但呢幾個月可能因為政治，令大家嘅關係愈走愈遠，所以我覺得有自己嘅使命感喺度。」周老師他坦言現在工作量大增，但卻未想過放棄，「只要能夠幫到我哋嘅下一代，幫到我哋嘅年輕人，哪怕只係好皮毛嘅力量，我都覺得係值得。」

堅持信念，另一原因是他也在這幾個月的經歷中，找回了當初選擇投身教育的初心，就是實踐人文關懷，「佢哋要求嘅所謂獨立調查，呢個喺社會上有廣泛共識嘅一個訴求，得唔得到正視，我相信可以證明到佢哋係強勢定係弱勢位置。對於呢班唔能夠得到正面看待嘅人嘅處境，我對佢哋予以多一點關懷，我相信呢樣嘢都係我自己當初抱有嘅初心。」

嘆有權者對年輕人缺乏體諒

周老師憶述一次與學生們聊天的感受，對話中他表示欣賞他們對關注的政治，也為他們有可能違法或傷害到自己而痛心，說完之後同學感動地表示多謝。這次經歷令他明白到，年輕人並不是需要政見上的支持，而只是一份關心和諒解，偏偏現在已很難找到，「如果有更多成年人或擁有權力嘅人，對於呢班年輕人係予以體諒、諒解，事情又會唔會發展成今日嘅地步呢？我永遠都相信給予正面能量嘅重要性。」

理解錯誤原因 正向教育打破不信任

他相信在教育之前，是先要跟學生建立信任，「年輕人可能對於建制或政府有好大不滿，我哋嘅職責係修補所謂嘅撕裂或世代隔膜，我哋可以畀一個平台佢去展示不滿，我哋有空間畀佢去做想做嘅事，但係我哋希望佢能夠對老師、學校多予信任嘅態度，唔好輕易去同我哋作出對立嘅局面，之後再同佢哋講罷課嘅利害，又或者違法行為對自己嘅影響，一定要先建立信任，之後一切教育工作先會嚟得比較容易。」

他堅信，為人師表師應該以正向方式助學生重回正軌，「縱使佢哋係有錯，但你只要可能講聲『我會理解你唔交功課背後嘅原因，但係都希望你清楚自己嘅角色同責任』，原來一句所謂嘅理解，係可以令學生未必一次就聽話，但經歷咗兩次、三次、四次後，佢慢慢會重回佢嘅正軌。」

「星期一見」 冀學生平安

面對前所未有的社會撕裂，周老師也有一個願望，「我希望呢個社會真係可以共融，共融第一步我覺得要做嘅係，大人要更加體諒小朋友嘅需求，而小朋友們得到大人嘅愛後，能夠建立返屬於佢哋嘅理性思考，最後培養出屬於佢哋嘅智慧，去帶領社會走向更長遠嘅路。」

現時逢星期五下課前，周老師對學生都有句例牌對白，就是「星期一見」，「呢句話喺平時無事發生嘅時候，會係一句好平常不過嘅說話，但去到今日，你會發現原來佢哋能夠平安歸來，保持健康嘅心境回歸校園，係有些少難度。」

他也確信，年輕人是未來的主人翁，「只要佢哋能夠保持安全、健康，我相信我仍然會對呢個社會有信心，所以希望各位學生們，每一個星期都可以平安回家。」

今集《港。故》用8分鐘，邀請大家跟周老師一同放下政見，走入年輕人的內心世界，聽聽他們的心聲。

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《港。故》：東網每周專題習作，講故事、講香港人的故事。