網民熱話：巴士當屋企？　冇品婦赤腳托車頭

巴士內又見「赤腳大仙」？近日網上流傳一張圖片，一名婦人在巴士上赤腳放上車頭，整個人則低頭看電子產品，旁若無人，行為十分失禮。事件亦惹來網民不滿，直指婦人「知唔知醜？」

網民Bell WT日前於Facebook群組「香港突發事故報料區」發文稱，事發在太古康怡廣場站往九龍方向的一架巴士上。發文者指，婦人除了化身「赤腳大仙」，「開大電話喇叭播台劇」，直言「如認識此人，請勸喻要有公德心。」從貼文附圖可見，婦人坐在巴士上層，雙腳踏在車頭，正全神貫注地望着托在雙腳的電子產品，非常自在，絲毫不覺有異。

婦人的失禮行為惹來網民圍攻，狠批她「無公德心」，更有女網友直斥：「真係影衰我哋啲女人」；亦有人關注發文者是否有當場「直斥其非」，「你叫人勸，你嗰陣坐佢隔籬唔勸？」

網民有話說：

Joan Li：呢個天氣着羽絨...真心勸你放過佢放過自己，唔好同佢嘈

Maggie Jim：踢佢隻鞋落下層

Grandia Leung：佢練緊鷹爪功

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