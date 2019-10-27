修例風波：學者籲陳同佳案證據交法院處理　以定後續安排

台灣殺人案疑犯陳同佳在港出獄後赴台自首一事引發兩地爭議，有立法會泛民議員今(27日)在一個論壇中批評港府雙重標準，指早前石棺案就派出港警到台押犯，但處理陳同佳案時卻拒絕同樣做法。另有學者指，港府應把證據交予本地法院，以決定後續安排，也有講者就認為陳乃自由人之身，強調應尊重其意願。

立法會議員楊岳橋表示，台港早有非官方溝通渠道，例如協進會及策進會，惟港府並未向台方提供協助，實為失職。他又指陳抵台後或會拒絕交代案情，倘港府未能把證據交予台方，將無法彰顯司法公義，建立制度才是良方。

教育大學亞洲及政策研究學系講師蔡俊威則指，若案件未有涉及陳在港行為，香港法院沒有權力審理。他又指，港府應把所有證據交予本地法院裁定，如無法審理就應透過官方渠道，與台方平等地合作。蔡又指，有人呼籲陳在台灣明年大選結束後才自首，實屬政治操作。被問及應否修改香港法律的屬地原則至屬人原則，蔡指要考慮追溯力的問題。

另外，有講者強調港府已採取不少方法為死者伸張正義，惟修訂《逃犯條例》引起不少港人對大陸法制的恐懼。他又指，香港乃法治地方，港府需按照法律辦事，在此案並未有太大角色，加上陳已在港服刑完畢，應尊重其選擇。