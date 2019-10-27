政Whats噏：葉劉幫襯餐廳Fb分享　網民驚愈幫愈忙

返工咁攰，放工梗係要買啲嘢食慰勞自己。身兼行政會議同立法會議員嘅葉劉淑儀噚日(26日)開完會去咗一間餐廳買外賣加餸，話好好味，食指大動咁話，仲將間餐廳嘅相擺埋上Facebook同人分享添！點知原來呢間餐廳喺葉劉幫襯之前已經畀人杯葛，有網民就叫葉劉刪除個貼文，驚水洗都唔清。究竟葉劉係咪愈幫愈忙呢？

葉劉喺Fb上載咗兩張相，話最近立法會復會後工作繁忙，收工返屋企食飯突然想加餸慰勞自己，諗起朋友介紹嘅一間老牌菜館。買咗個外賣同工人一齊食，佢仲大讚啲嘢食新鮮同夠鑊氣，仲要分量十足，佢同工人都食指大動，大快朵頤。

其實早喺葉劉幫襯之前，呢間餐廳已引起唔少網民熱議，話間餐廳畀人杯葛，業績跌得好犀利，有網民就呼籲多啲去幫襯，支持吓咁。葉劉係咪響應呼籲就唔知喇，但有網民喺葉劉嘅貼文下面留言：「多謝你專登大駕光臨，都多謝你特意網上介紹。但係可否要求刪除這貼？老闆話咁樣更加水洗都唔清，好快唔洗(使)做生意了，拜託。」有其他網民就形容葉劉呢個係死亡之吻，又多謝佢提供罷食名單，話佢讚邊個死邊個。

葉劉回應網民留言，話啲人恐嚇啲食肆同顧客，唔係恐怖主義手段咩？又話咁樣係打壓佢表達意見同幫襯食肆嘅自由，違反法治同人權。網民就反駁佢話唔幫襯間餐廳唔算犯法，又話無人阻止佢寫食評。