政Whats噏：英上議院議員去信何君堯母校 促褫奪博士銜頭

立法會議員何君堯近日接連發表「洋腸論」同「曱甴論」，惹來抨擊，正積極為港人爭取第二國籍嘅英國上議院議員奧爾敦勳爵(Lord David Alton)特意去信何嘅母校Anglia Ruskin University，批評其言論可恥，要求褫奪何嘅榮譽法學博士銜頭。

身處美國進修嘅香港眾志常委羅冠聰喺社交網站上載奧爾敦嘅信件，信中指何嘅「曱甴論」猶如盧旺達大屠殺一樣，公然呼籲殺死示威者，令人作嘔，又指何鼓吹黑社會採取無法無天同令人無法容忍嘅暴力行為，誣蔑一位立法會女議員「食慣洋腸」外，又貶斥中大學生係300隻曱甴，「洋腸論」帶性別同種族歧視含意，同「曱甴論」一樣咁可恥。

奧爾敦喺封信結尾話，佢曾經猶豫應唔應該介入何君堯母校嘅事務，但了解到何在上周四(24日)喺立法會嘅「曱甴論」，帶出點解佢哋喺英國有責任去支持香港嘅人民，又話自己係因為無其他辦法，先決定去信學校，要求學校委員會重新檢視會唔會撤回何嘅榮譽法學博士銜頭。

何君堯喺本月中嘅立法會內務委員會會議上發表「洋腸論」，因拒絕收回被逐離場，而上周四佢喺立法會爆粗鬧8月底出席迎新日嗰300個中大學生係曱甴，遭另一議員鄭松泰批評言論下三流。