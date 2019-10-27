公屋不足過渡屋租戶半天吊　憂重過劏房歲月連夜失眠

港府房屋政策骨牌式「冧檔」，基層住完過渡房屋或須打回頭重租劏房。當局大力催谷過渡房屋，卻未有同步增加公屋供應，致輪候時間不斷延長，終令部分過渡房屋住客面臨租約期滿卻未能上公屋半天吊狀態，有租戶因擔心重歷劏房歲月連夜失眠，基層上樓恐只是「假希望」。

公屋供不應求的問題日益嚴重，更與三年上樓承諾愈拉愈遠，現時平均輪候時間長達五點四年。政府剛發表的施政報告表明會大幅增加過渡性房屋供應，並定下未來三年提供一萬個單位的目標，冀緩和市民因遲遲未能上樓所累積的社會怨氣。

當局能否平息民怨尚是未知數，已有居於過渡屋兩年的住戶擔心因未能上樓要「打回頭」租劏房。輪候公屋約七年的張女士一家四口，去年一月入住樂善堂福佬村道「樂屋」過渡房項目，今年一月曾獲首次配房至東涌公屋，但因單位偏遠，不便照顧中風病母而無奈拒絕。她坦言，過渡房租期即將屆滿，但至今仍未獲安排第二次配房，擔心得連日失眠。

營運該項目的九龍樂善堂總幹事劉愛詩指，「樂屋」大多是由地產商借出私人樓宇改建而成的過渡單位，上述項目共有廿戶人，連同張女士至今仍有八戶人仍未上公屋，眼見用地將於今年十二月須歸還地產商，便與對方商量，最終獲延期至明年三月。

不過，她認為，提供公屋是港府責任，作為過渡項目的管理機構，只能期望過渡屋能達至持續供應，「希望過渡屋能一個接一個咁出現，續命式為租戶搵到瓦遮頭直至上到公屋為止。」

有立法會議員形容過渡性房屋本應是住房不足的「救命草」，可惜此等房屋由前期規劃，至交由非政府機構管理至租戶入住，過程需時，最終租戶入住年期大多少於三年，一旦住到「夠鐘」又未獲派公屋，屆時又將無所適從，故政府應加快公屋供應，做好銜接安排。