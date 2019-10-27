政Whats噏：鄺俊宇甩轆　臨急補鑊求入禁蒙面法委員會

政府用先訂立後審議方式訂立禁蒙面法，立法會之後成立《禁止蒙面規例》小組委員會審議，委員會喺上個禮拜已經開咗第一次會，民主黨(白鴿黨)議員鄺俊宇都有出席，但原來佢當時根本唔係委員。同日，「甩轆」唔記得申請入會佢即刻「補鑊」向小組委員會主席黃定光(象哥)提交逾期申請。但唔知本身佔大多數嘅建制派，會唔會「攔路」唔畀佢入呢？

鄺俊宇嘅逾期申請，按程序要擺上會傾。究竟因乜嘢事一開始唔申請，反而拖到依家呢？佢畀象哥封信就解釋係重整公務工作優次關係，我哋再問番佢，原來一開始有同事幫所有民主派議員申請加入委員會，但偏偏唔記得填佢個名。佢仲話自己唔記得睇番申請名單，都要負責任，依家唯有「補鑊」啦！雖然遲咗申請，但佢話自己人緣應該唔差，加埋上次開會都在場，大家應該都感受到佢嘅誠意。

小組委員會一共有58名委員，當中33個係建制派議員，非建制派就有25人。當問到係唔係因為趕住「冧友」而參加小組委員會，鄺俊宇否認，仲話人哋咁多人，數字懸殊，入埋都唔夠啦！

小組委員會聽日(28日)會召開會議，會點處理呢？主席象哥話，需要睇下鄺俊宇因為乜嘢理由遲咗申請，至於批唔批要睇全體委員意願，並唔係自己獨裁獨斷。佢仲話，如果就個人嘅睇法，佢覺得無論議員係乜嘢派別，只要有意願參加委員會，同事都冇乜理由去阻止，因為議員嘅職責都係開會傾嘢，呢個同時亦都係議員嘅權利嚟。

實際上，逾期申請加入委員會嘅情況一直有出現，先前《國歌條例草案》委員會都出現過「冧友」情況，當時白鴿黨突然「轉軚」，包括鄺俊宇在內等3名議員提出逾期加入委員會，原來鄺俊宇早有前科，但最後都畀佢哋補入。但呢招亦都唔係次次都得，之前工務小組委員會亦曾處理10名議員嘅逾期加入申請，最後淨係得一個人成功補入，所以鄺俊宇今次入唔入到，都仍然係一個未知之數喎。