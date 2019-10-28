修例風波：旺角凌晨示威者仍未散　九巴車長吸催淚煙不適

【00:50】防暴警沿彌敦道往尖沙咀方向近山東街再次清場。

【00:40】彌敦道與亞皆老街交界有一名電視台女記者疑早前被磚掟中，腳部受傷，急救隊正在場替其治理傷勢。

【00:15】水炮車駛至旺角彌敦道與豉油街交界戒備，有示威者仍未散去。

修訂《逃犯條例》風波未有因政府正式撤回條例而平息，昨日(27日)有網民發起於尖沙咀舉行追究警暴集會及遊行，下午3時於梳士巴利花園集合。起步前，梳士巴利花園已有約80名市民集合，而現場亦有約30名防暴警於附近戒備，不少警員更持槍及圓盾戒備，並對在場人士進行搜身及檢查他們所攜物品。

至近3時許，10多名防暴警於尖沙咀五支旗杆附近戒備，逾千人在尖沙咀梳士巴利花園聚集，大批示威者高叫口號，另有人揮舞美國國旗及港英旗，聚集的市民開始行出馬路，防暴警呼籲不要再在梳士巴利道停留，並舉起藍旗及黑黑旗，警告會施放催淚煙。其後，警方在梳士巴利道和彌敦道交界、太空館外施放催淚彈。及至4時，警方在清真寺對出舉藍旗，水炮車則在油麻地戒備。至近5時許，警方在重慶大廈外舉起藍旗。

另外，有示威者在旺角彌敦道放置磚頭和雜物快閃堵路，小米旗艦店外有雜物被燒着，示威者破壞港鐵旺角站其中一個出入口，多名警員在該處戒備。警方進入港鐵旺角站，現場市民不停指罵及向地鐵站閘口掉單車，混亂間有人掟疑似煙霧彈。及至傍晚6時許，大批警員在旺角布防，另有大量人群在附近一帶聚集，大聲指罵警員。警方在旺角施放多枚催淚彈，有人受傷接受義務救護員即場治療。防暴警一度在旺角站內向站外的群眾掟投擲式催淚彈，警方在彌敦道、亞皆老街交界施放催淚彈。

晚上7時許，有示威者在旺角創興廣場地下的優品360被縱火，消防員抵現場撲熄火種。警方在油麻地舉起黑旗，山東街附近舉橙旗，防暴警在彌敦道往太子方向快速推進，至少一人被制服，其後又在快富街噴胡椒噴霧和連發多下胡椒球槍，另一批防暴警則在雅蘭中心突然施放催淚彈，速龍小隊在上海商業銀行中心制服一名男子，並施放胡椒噴霧。而旺角新之城對出，一名穿紫色間條衫的中年男子被一群示威者圍毆。

防暴警晚上9時許，再在彌敦道和亞皆老街路口施放催淚彈，一輛救護車被波及，救護員需戴上防毒面具。警方施放的催淚彈誤中油麻地彌敦道近碧街的一間藥房，一名男子懷疑被催淚彈射中額頭受傷，送上救護車。防暴警在亞皆老街多次跑向人群，並制服多人。旺角道有路障起火。

至晚上11時許，一輛沿亞皆老街往大角咀的905號線九巴，途至彌敦道交界時，車長疑吸入催淚煙不適，需由急救隊用氧氣罩協助呼吸，另車上乘客疏散落車。