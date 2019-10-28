商舖頂租放盤兩月增11%　餐飲業佔8成最嚴峻

受近幾個月暴亂事件影響，零售業表現疲弱，商舖頂租放盤個案有上升趨勢。美聯工商舖資料研究部及美聯旺舖資料顯示，截至十月廿一日，該行商舖頂租放盤個案共錄致一百四十五個，比八月尾的數據增加十五個，升幅為百分之十一點五。該行認為，政治事件未平息，料將繼續影響零售業，尤以飲食業最為嚴重，預料未來數月放頂租個案仍會上升。

該行指出，按地區劃分，香港區放頂租盤共錄四十四個，佔總數逾三成，比八月尾略增一個。新界區同樣比八月尾放盤微升一個，最新報三十六個放盤，佔比約兩成五。九龍區放頂租個案為三區最多，最新報六十五宗，佔總數近四成半，比八月尾的五十二宗大增十三宗，增幅為三區之中最大。

頂租個案中，超過八成為餐飲業，包括茶餐廳、非中式餐館、甜品店及酒吧。近月暴亂事件持續，訪港旅客大減，不少港人也減少外出用膳，港鐵提早收車，令部分食肆提早關門讓員工趕及回家，進一步影響食肆生意額，但營運餐廳成本高，若難維持生意就會將舖位放頂租。現放租的也有藥妝店及珠寶鐘錶店。

美聯旺舖董事盧展豪表示，不少飲食業商戶也放頂手，在擁有裝修及基本生財工具，對有意頂手開食肆的經營者仍有吸引力，可節省開業成本及裝修時間。他預計，政治事件仍繼續影響市場，料未來數月放頂租個案仍會上升。