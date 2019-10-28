眼球活動追蹤技術助戒毒　看圖測心癮準確率逾90%

教育大學首次將「眼球活動追蹤」技術，應用在戒毒研究上。

要識別吸毒人士，可透過驗頭髮及驗尿等傳統方法，但易令年輕人反感，妨礙戒毒工作。香港教育大學與路德會青欣中心合作，首次將「眼球活動追蹤」技術應用在戒毒研究方面，準確度高達九成，之後再透過運動協助戒除心癮，提升年輕人戒毒成功率。

相關研究計劃涉及九十二名參加者，包括正吸毒、正戒毒、剛戒毒及一批完全沒有吸毒的人士，研究人員要求他們觀看多組與毒品有關圖片，分析他們眼球注視位置、時間及長度。結果發現，吸毒者較易被毒品圖片所吸引，注視毒品圖片時間亦較長。

負責研究的教大整全成長發展中心副總監梁智熊教授指，研究會收集參加者眼球活動的數據，再分析參加者是否仍對毒品存有心癮，準確度高逾九成：「唔使檢驗頭髮或尿液去掌握他們對毒品嘅態度，咁樣對佢哋會多一份尊重，亦更易受落。」

為了讓吸毒者可持續遠離毒品，路德會青欣中心會安排運動戒毒治療，透過鍛煉參加者的體能和技巧，讓他們尋回自我價值及滿足感。該中心主任陳曉暉指，戒毒「易戒難守」，即使戒掉一年，亦有機會重新上癮，因此可以持續才是重點，而透過群體運動，可以讓他們互相支持。

陳雪瑩小六時受朋輩影響開始吸毒，持續長達十年：「試過一次後就會放下戒心，期間試過食到尿頻、無記性，甚至有幻覺自殘。」直至被捕判入戒毒所，才意識需要戒毒。她直言離開院舍後，重新接觸毒品機會很多，至2015年參與青欣中心的運動戒毒治療，感受到團隊運動可以覓得真正快樂，才決心遠離毒品。