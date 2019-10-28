長者善用樂齡科技　年青人轉化為商機

日常生活應用科技，不止是年輕人的專利，長者亦可以受惠。有長者參與嶺南大學的證書課程，認識科技如何改善生活，善用集電筒、警報器及收音機於一身的智能拐杖，亦有年青人善用樂齡科技，將之轉化為商機。

根據政府統計處推算，至2036年，65歲及以上人士將佔總人口約3成。現年70歲的陳麗華因關節退化，須用拐杖輔助外出，關節痛令她的日常生活飽受困擾。嶺大賽馬會樂齡科技與智能安老計劃下的證書課程，以長者和照顧者為主要對象，講解社區設計理論，並介紹輔助器材等，陳上課期間接觸到智能拐杖，她外出只需帶備一支拐杖，就可以做到多項功能。

在嶺大主修市場學的畢業生歐陽詩雅，去年創立社會企業「休才薈」，通過社交平台邀請長者加入成為「休才生」。該社企定期會舉辦紮染、皮革等工作坊，與社會大眾分享技能，講授手工藝品製作技巧，並在市集或網上出售製成品。

歐陽詩雅早前參加樂齡科技與智能安老計劃下有關培訓社會企業家的證書課程，從中了解本港的社企發展，及吸收樂齡科技和市場學知識，又有創業人士分享經驗。她表示，年輕人喜歡揹布袋，而長者懂得藍染技巧，她就思考如何利用長者的手工藝，設計產品推出市場。

上述計劃結合政府、商界、社福醫護業界、學術界等專業知識，以科技改善長者「醫、食、住、行」的範疇，亦可培育人才，進行相關研究，期望建立樂齡科技產品及服務研發、社會創新及創業的數據庫，向業界和政府提出創新發展方案及相關政策建議。

嶺大校園設有2000呎體驗館，展出逾40款樂齡科技產品，包括智能藥盒、防震餐具、移動心電圖儀等，下月28日起接受參觀預約。