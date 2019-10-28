東方民調：無客無生意　遲來補貼難奏效

的士「入汽」每升可獲一元補貼，被轟小恩小惠。

面對外圍經濟下行及本地社會事件，今年是香港近十年以來經濟形勢最差的一年，料下半年至明年上半年的經濟都會較差，市民要有心理準備過「緊日子」。反修例風波持續，嚴重衝擊運輸、物流、旅遊、零售及餐飲等行業，港府擠牙膏式推出支援措施，遭業界批評杯水車薪，作用有限，直言關鍵是「無客無生意」，補貼成效受限制，認為港府應先平亂增客源才能治本。

港府第三輪支援措施主要涉及運輸業，包括提供六個月燃料補貼，燃料補貼分為三類，當局會補貼的士和紅色小巴司機的石油氣開支，每公升寬免一元；綠色小巴和專營巴士會以實報實銷，津貼三分一燃料開支；非專營巴士、商用車輛和船隻則獲一次五千元補貼，涉及開支十三億六千五百萬元。另會一次性豁免本地商用船隻檢驗費，涉及開支一千六百五十萬元。

港府又會擴大政府產業的租金寬免範圍，包括地政總署及康文署轄下的公眾停車場、超級市場、商店，康文署轄下的小食亭及餐廳等，租金減免五成，為期六個月，涉及六億元。

至於旅遊業相關措施，當局將動用香港旅遊發展局現有的一億元儲備，推出「旅行社現金鼓勵計劃」，按旅行社接待旅客人數發放每人一百至一百二十元的現金資助，但每間旅行社最多只可獲六萬元。

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠認為，港府補貼燃料費幫助不大，每更司機節省廿至卅元，僅屬「一支旗」的落錶收費。由反修例風波爆發至今，的士司機的營業額減少四至五成，即每更少二百至三百元，業界損失慘重，批評支援措施又來得太遲，不少司機已被迫轉行。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧則批評獎勵方式過於複雜，振興旅遊業力度不足，又認為要真正幫助到業界，港府先要令旅客覺得香港安全才會來港，否則數百元補貼根本難有成效。

此外，有餐飲界人士則批評港府紓困措施傾斜旅遊業及運輸界，漠視正處於水深火熱的本地餐飲業，控訴香港爆發反修例風波後，餐飲業僅獲減免牌費的優惠，促港府盡早為業界提供適切支援。