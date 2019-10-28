東方民調：措施不惠基層　建大白象掏空庫房

反修例風波衝擊各行各業，港府再推出新一輪措施，支援特別受示威影響行業，包括向商用車船提供燃料補貼，向旅行社提供百元人頭費現金資助等。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者無奈指暴亂後患，全由市民埋單，惟港府並無振興經濟良策，坐擁龐大外匯儲備及財政儲備又不還富於民，反而狂建大白象工程如倒錢落海，直斥公帑用不其所，是倒行逆施招民怨，更擔心大白象工程最終掏空庫房，港人無好日子。

港府繼推出兩輪「撐企業、保就業」措施後，再擲約二十億元，推出第三輪支援企業措施，支援特別受示威影響的零售、餐飲、運輸物流和旅遊業。在新一輪措施，不但振興經濟措施欠奉，且全是行業獨享，市民一蚊無落袋。當中包括向運輸業提供六個月燃料補貼、一次性豁免本地商用船隻檢驗費以及擴闊政府產業租金寬免範圍，加上旅遊業「吸客獎勵」亦只是資助旅行社而非市民，港人根本無法受惠。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問四百一十一名十八歲或以上市民，結果顯示，港府向運輸業提供六個月燃料補貼，以的士為例，每更司機只獲二十多元資助，三成七受訪者直斥小恩小惠難救火；兩成五認為補貼幫助不大；一成八直指無乘客，難維持生計。

港府資助旅行社，按接待出入境旅客人數發放每人百元現金資助，上限六萬元，六成三受訪者直指，社會不安定，難吸引旅客；一成三形容是杯水車薪；一成斥港府振興旅業力度不足。

反修例風波持續四個月，港府先後推出多輪紓困措施，四成七受訪者坦言，港府未平亂，難解困；三成二轟當局藥石亂投，無振興經濟良策；一成五批評紓困措施不到位。

修例風波重創香港經濟，今年經濟料零增長，大部分受訪者對香港未來環境感到憂慮，四成二無奈指，暴亂後患，全民埋單；兩成九憂港人無好日子；一成八擔心危機大過沙士。

香港未來面對眾多大白象工程動工，單是明日大嶼保守估計涉六千多億元，兩成七擔心萬億財政儲備恐高速蒸發；兩成四憂超支延誤，淪庫房黑洞；兩成二形容，會成為香港財政大患。

香港擁有龐大財政儲備，港府擠牙膏式紓困，反而狂建大白象工程，三成九受訪者轟港府倒行逆施招民怨；兩成七直斥公帑用不其所；一成六不滿港府對市民守財奴。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府擠牙膏式救市，支援措施幫助不大，又無法振興經濟，港府對市民守財奴，但狂建大白象工程卻揮金如土，漠視市民活在陷入水深火熱之中。