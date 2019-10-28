網民熱話：海濱長廊密密摘　大媽偷採植物勸不止　

海濱長廊成「採藥」勝地？近日有網民在海濱長廊目擊一名大媽偷摘植物，而且動作粗野，不斷強行拉扯，網民出言勸止亦充耳不聞，行徑十分猖狂。網民看過後深為不恥，「拉X佢啦！」

網民Candy Au Yeung前日(26日)於Facebook群組「將軍澳主場」發布貼文指，目睹一名大媽在將軍澳海濱長廊偷採植物，「不斷扯啲植物出嚟」，「手推車上已經有一堆」，又稱對方「每一束佢都係有揀過的」，事主見狀，出言勸止，但對方一於懶理，令事主非常氣憤：「呢啲人唔受過教訓唔會知驚。」貼文亦批：「有呢啲人喺度，啲植物排得幾靚都無用。」從圖中可見，大媽整個人走入植物叢中，路邊擺放一架手推車，車上已放了部分「戰利品」，相信大媽有備而來。

貼文發出後，網民直言要「捉賊」，「好多呢啲人，偷草番屋企煲湯」、「我近呢幾個月，成日見到啲大媽喺度摘草」；有人疼惜植物被破壞，「畀佢踩死都唔少」，建議事主：「即刻推走佢架車！睇吓佢出唔出返嚟？」

網民有話說：

Stephanie Wai Ming Chow：不時都見大媽阿嬸喺度摘，有啲去咗馬路邊摘

Jeremy Siu：拎返屋企煮涼葉飲

Simmy Chan：呢啲植物多數噴好多農藥，之前見過警告牌，夏天仲噴殺蚊水添，仲點食得？

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