修例風波：政界狠斥鄭若驊「講咗當做咗」　政府平亂技窮

民望「墊司底」兼被嘲諷為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊稱，現時風風雨雨已經持續4個多月，希望大家可以停止暴力，真誠溝通，共同解決現時社會上的問題。有學者及時事評論員狠批鄭若驊空談止暴，「講咗嘢當做咗嘢」，並質疑港府在解決現時亂局方面已經「技窮」。

對如何處理現時社會情況，鄭若驊今日(28日)發表網誌時自言，明白聆聽和了解年輕人想法非常重要，早前曾與年輕律師會面，解釋了政府立場，而這些年輕律師，部分與政府立場完全不同，認為當中一些看法值得探討，她會繼續跟進。鄭續指，雖然一次會面不能即時解決所有問題，但認為是個好開始，期望坦誠交流可為政府日後工作提供基礎，為香港尋找出路，而自己未來會續與不同法律界人士會面，或有人質疑對話成效，但她相信如基本交流也欠缺，要尋求大家都能夠接受的方案就必會難上加難。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評政府在止暴制亂方面已經技窮，現時香港「每個周末都咁亂」，經濟已抵受不住，鄭若驊現階段「仲係聽」，惟社會已在水心火熱之中，不能再拖，律政司及港府始終未有做好，指出律政司在止暴方面有重要角色，除了應加快檢控工作之外，亦應建議政府以突破、有效及有阻嚇性的方式，解決問題，舉例《緊急法》就仍有很多可以發展的空間，批評港府「坐而論道、議而不決」。

時事評論員陳雲生就指，鄭若驊已非首個政府主要官員說類似這種「溝通」的話，但往往「講完無咗下文，乜都冇做、純粹吹水」，指如單靠對話就足以平亂，問題早已解決，鄭若驊醜聞纏身，個人操守被質疑、多宗廣受關注的案件亦對社會欠交代，「自己本分都未做好」，談溝通不過是「講咗嘢當做咗嘢」，認為律政司要做好檢控工作，又批評政府很多事「明知自己可以做都唔做」，舉例各區連儂牆無人清理，就是政府不作為、無做好本分的例證。