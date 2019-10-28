修例風波：傳取消學界球賽　學體會稱盡力安排補賽

反修例示威風氣吹至學界，香港學界體育聯會(學體會)因應有關狀況早前實行應對措施，包括取消多項學界賽事，近日更有傳董事會今日(28日)議決取消本學年所有球類賽事，引起部分學生不滿，有人發起今到學體會所在的何文田區築起人鏈以示抗議。學體會今早在官網發出聲明，強調正努力作出協調，盡力安排場地補賽。

學體會早前宣布延期的比賽，包括港九區足球、港島及九龍區籃球、港九區乒乓球、港島羽毛球及港九區手球等，有會員學校的學生指部分學界比賽如D1游泳賽都可以順利進行，但球類比賽的賽期就一拖再拖，令他們錯失了比賽機會。

聲明指會方正作出最大的努力，積極向康文署及學校借用場地、聘任裁判，盡一切力量進行補賽安排。唯各項編配需要時間作出協調，期望會員學校耐心等待，所有學界體育比賽之最新安排，必盡快在本會網頁公布，一切消息以學體會官方公布為準。聲明又表示會方宗旨是確保各項學界體育運動純屬業餘性質，不受種族、宗教及政治影響，期盼所有參與的同學們能繼續在沒有政治氛圍的比賽場上，全情投入、享受運動。