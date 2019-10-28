人口普查2021年進行　下月小型試驗統計調查測試運作

政府統計處將於下月1日至12月4日期間進行一項小型試驗性統計調查，以測試2021年人口普查的問卷設計和運作以及就相關安排徵詢住戶的意見。該處已抽選約3000個屋宇單位參與調查，被選中屋宇單位內所有住戶及人士皆會被點算，一些住戶須提供較詳細的人口和社會經濟特徵資料，其他住戶只須提供基本人口特徵簡單資料；住戶亦要就問卷設計及普查運作提供意見。

香港將於2021年進行10年一次的人口普查，搜集有關香港人口的社會及經濟特徵和地區分布的最新基準資料，以便政府在規劃和制訂政策，以及私營機構和學者在商業及研究方面使用。

被選中住戶可使用網上問卷或紙本問卷(只適用於須提供簡單基本資料的住戶)自行填交資料，如統計處在下月15日仍未收到住戶的問卷，統計員會到訪相關住戶搜集所需資料。

統計員會帶備工作證及委任證明書，住戶應小心查核，方可讓他們進入住所訪問。統計處會根據《普查及統計條例》嚴加保密搜集所得的個別人士及住戶資料，不會向任何未獲授權的機構包括政府部門透露有關資料。倘若住戶對是項統計調查或統計員身份有疑問，可致電向統計處查詢，電話： 3615 1143 。