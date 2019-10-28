修例風波：保母車生意急瀉「一開車就蝕本」　促政府津貼

政府早前公布運輸業界紓困措施，包括為的士和紅色小巴司機提供石油氣開支補貼，每公升寬免1港元，另為非專營巴士、商用車輛和船隻提供一次5000港元補貼。不過汽車交通運輸業總工會反映，措施未惠及同屬商用車及非專營巴士的保母車，令業界感到不滿及不解。工會指，受反對修訂《逃犯條例》風波影響，保母車生意減少，每月營業額減少20%以上，司機收入亦受牽連，促請政府為業界提供同樣補貼。

本身是保母車車主的工會非專利巴士分會理事梅碧霞指，自9月開始，整體收入減少25%以上，學校因交通情況削減學生課外活動，如每個周六及周日的比賽、運動及音樂訓練等，致失去8000至9000港元的收入，佔整體約30%。本月更接獲不少家長表明下月開始不再用保母車接送服務，50名學生僅餘30多人，形容「一開車就蝕本」，擔心要減少車輛及「捱唔到聖誕節」，因大部分家長會因12月假期多而不選擇保母車服務。

保母車司機馮先生指，學校近期反映因家長需求減少，未來訂單或會減少，擔心會失去工作，收入已由1.5萬至1.6萬港元跌至現時最少僅9千多港元，若12月情況持續惡劣會計劃轉行。他又提到，因路面交通情況，如沒有交通燈，令接送放學出現延誤，有一次放學遲近兩小時，家長因而向學校投訴。

工會主任譚偉照指，保母車經營環境不斷惡化，包括泊車位嚴重不足、停車場租金上升等，令業界人士叫苦連天，近期已有20至30名司機表明因收入減少而計劃轉行。