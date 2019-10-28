津巴布韋駐港總領館涉欠租8萬　業主申收樓

津巴布韋駐港總領事館被指在租賃一個住宅單位後拖欠2個月租金，上周五(25日)被業主入稟高院原訟庭作出民事控告。隨追討欠租外，業主亦要求法庭確認租約已因欠租終止，總領事館方面除要交回單位外，還要賠償業主因租約提前結束所致之損失。

本案原告何雪珍及謝強(兩人姓名俱為譯音)在入稟狀表示，他們是灣仔堅尼地道鳳凰閣一個單位的業主，他們在去年12月與本案被告津巴布韋駐港總領事館簽定2年租約，由去年10月起把單位租予被告，月租4萬港元。原告指稱，有關租約包括隱含條款，被告方同意在此租賃事情上放棄行使主權豁免權，而涉案的物業亦不屬《領事關係條例》所定義的「領館轄區」或「領館館舍」，因此為單位締結租約，並不屬條例定義的「領事職務」，不受《維也納領事關係公約》所限。

原告表示，被告由今年9月起欠租，至本月共欠兩期租金共8萬港元。原告方認為被告的欠租行為，已足以構成終止租約，原告因此要求法庭頒令被告支付欠租，及賠償原告因租約完結所致的損失。被告並要把單位交回原告。