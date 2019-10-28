石棺藏屍案　次被告指首被告自稱認識警隊高層

荃灣工廈石棺藏屍案，控方今(28日)在高院繼續播放次被告劉錫豪的錄影口供，劉向警員表示，他們潛逃到台灣後，先在松山區及西門町住旅館，後來在紋身店認識一名當地人，對方幫他們在板橋區租屋。他們在台灣看到香港有關本案的新聞報道時，會討論報道出錯之處。首被告曾祥欣更自稱認識警隊高層，可以跟進案件的進展，又稱收到風，警方聯絡過他們的家人，曾向第三被告張善恒表示「你阿媽就嚟黐線」。

劉在錄影口供中又投訴，在台灣落網後，當地警員帶他到移民署，到達時已見曾及張戴上口罩「坐埋一齊」，他被安排到另一房間單獨隔離，曾及張被羈押在同一房間超過24小時，且可隨意傾談，他不知兩人「一齊講啲乜嘢」。他向當地人員查問原因，對方支吾以對，只說「主管可以彈性處理」，未能幫他做甚麼。

劉稱「睇新聞都話曾祥欣係主犯」，不明白台方將他單獨隔離目的何在，他直言：「呢個行為令我好懷疑，我有冇受到公平對待。」他認為曾祥欣及張善恒本來只想求財，不想將死者張萬里殺掉，但二人意料不到死者會極力反抗，最終一不做二不休，「當下決定搞掂佢」。